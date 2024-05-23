Побиті вікна та фасад будинку у Херсоні після російських обстрілів, 17 травня 2024 року. Суспільне Херсон

Російські війська щодня обстрілюють житлові квартали Херсона. 22 травня ворог поцілив у пʼятиповерхівки у Корабельному районі.

Про це розповів голова Херсонської овацій Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Оселі містян зазнали руйнувань: пошкоджено вікна та балкони. Внаслідок обстрілу постраждали пʼять людей, серед них - хлопець 15 років. У нього вибухово-мінна травма та легкі поранення попереку. Також дві жінки отримали вибухові травми, наразі вони перебувають у важкому стані", - сказав Прокудін.

За його словами, минулої доби ворог скерував ракети та наніс удари по Високопільській громаді, атакував КАБами по Бериславському району.

"Росіяни бʼють усім, чим можна: авіацією, КАБами, артилерією, танками, дронами. Із самого ранку лунають вибухи по всій території розмежування. Кожні 2 хвилини ми чуємо вибухи", - сказав глава ОВА.