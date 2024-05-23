Харків знову під ударами окупантів - ОВА [ Редагувати ]
Росіяни вчергове завдають ударів по Харкову, де в результаті атаки раніше загинули 7 людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 13:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією росіян на Харківщині.
Харків знову під ударом. Будьте обережні, - написав Терехов.
Нагадаємо, росіяни зранку завдали удару по Харкову і передмістю. Ворог запустив приблизно 15 ракет, попередньо, балістичних.
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