На Миколаївщині запрацював медичний call-центр [ Редагувати ]
На Миколаївщині у лікарні Баштанського району запрацював call-центр. Гроші на його обладнання надав уряд Німеччини. Все, аби спростити жителям деокупованих територій доступ до медицини. За роботою операторів call-центру спостерігала Єлизавета Кротик.
Доброго дня, Баштанська багатопрофільна лікарня, слухаю Вас, оператор Галина.
Операторка call-центру Галина вдень приймає близько 20 телефонних дзвінків. Пояснює пацієнтам графіки роботи лікарів та записує на прийом.
Галина, операторка кол-центру:
Пояснюємо їм, які лікарні у нас працюють, як лікарі працюють, які можна в нас отримати медичні послуги. Викликів було вже не мало, бувають такі люди, що важко пояснити їм, що запис до лікарів проводимо в електронному вигляді.
Завдання операторів центру зв'язку - надати інформацію пацієнтам закладу.
Катерина Шурко, менеджер відділу сервісу та комунікацій:
У call-центрі працює 4 оператори - два оператори вторинки і два оператори первинної медичної допомоги.
Зменшення черг до реєстратури та окремого лікаря - також важливе, пояснює директор закладу Оксана Шпарук.
Оксана Шпарук, директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської багатопрофільної лікарні:
Для того, щоб людина не витрачала свій час, фінансовий ресурс. Що для нас дуже важливо - це зменшить кількість черг. Ми розуміємо, що не така велика у нас територія, скупченість черги - це те, що робить людину втомленою, злою, а до нас здорові люди, на жаль, не приходять.
Call-центр у Баштанській багатопрофільній лікарні два тижні працював у тестовому режимі. За цей час оператори відповіли на понад 200 телефонних дзвінків.
Катерина Шурко, менеджерка відділу сервісу та комунікацій:
Найбільша проблема в наших пацієнтів - це неврологія, грижі, скарги на головні болі - це те, що ми протестували за ці два тижні. Кількість телефонних дзвінків збільшена на вторинну медичну допомогу, оскільки тут більше вузьких спеціалістів.
Гроші на створення та відкриття call-центру у Баштанській лікарні надав уряд Німеччини у рамках проєкту "Спеціальна програма підтримки України".
Тетяна Двоздь, радниця проєкту "Спеціальна програма підтримки України":
У Баштанській громаді можемо на власні очі переконатися, як старі реєстратори перетворилися в сучасні приймальні, ми бачимо, що роботу розпочав call-центр і зараз мешканці Баштанської громади можуть отримати сучасний механізм комунікації з медичним закладом.
Нині такі проєкти планують реалізувати ще у 4 громадах.
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