Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який використовується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє ПФУ.

Згідно з даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень - 14 974,56 гривень

лютий - 15 267,60 гривень

березень - 15 433,98 гривень

Таким чином, у порівнянні з березнем 2023 року, середня зарплата зросла на 15,0% (на 2 010,70 гривень). Офіційний рівень інфляції за рік становив 3,2%.

Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняються від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними ПФУ, середня зарплата склала 14 308,46 гривень, тоді як за даними Держстату, зарплата у четвертому кварталі 2023 року досягла 19 231 гривень.

Держстат поки не оприлюднив дані в цілому за 2023 рік та за перший квартал 2024 року.

Кабінет міністрів прогнозує, що у 2024 році середня зарплата штатних працівників становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.