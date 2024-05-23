Вони присвячують свої вихідні допомозі військовим. Щосуботи учні ужгородського ліцею виходять на чергування у супермаркети міста, щоби зібрати кошти на дрони. Уже вдалося передати пів мільйона гривень. Волонтерять з початку великої війни. Плетуть і маскувальні сітки, роблять окопні свічки. І це все - за покликом серця. Бійці теж передали їм подарунок. Який саме - розкажуть мої колеги.

Цей синьо-жовтий приїхав в Ужгород із передової. Учням 3 ліцею Ужгорода його передали військові 33 окремої механізованої бригади. Кожен воїн залишив на прапорі свій автограф та слова вдячності ліцеїстам. Адже з перших днів великої війни учні активно долучилися до волонтерства.

Світлана Фесенко - директор Ужгородського ліцею №3:

Постійна допомога тим людям, які зараз охороняють наші життя і роблять те, щоб була Україна.

Це і вироблення окопних свічок, яких, тільки за цей навчальний рік, ми зробили біля 3-х тисяч, це і плетіння маскувальних сіток, це і чергування у лікарнях, прихід до наших поранених бійців.

А ще проводять ярмарки збору коштів для армійців, а щосуботи виходять на чергування разом з волонтерами. У супермаркетах міста збирають кошти на дрони. Волонтери розповідають, тільки силами учнів вдалося зібрати понад пів мільйона гривень.

Володимир Суран - координатор проєкту "Рій" Руху підтримки Закарпатських військових:

Пів мільйона гривень - це десь 30 дронів. Ми відправили у підрозділи вже майже 300 дронів різного ґатунку. Це 7-дюймовий найменший. Участь дітей дуже важлива у різному аспекті. Вони самі долучаються і внутрішньо відчувають свою участь у цьому важливому процесі в захисті нашої держави.

Учні працюють вихідними. Самостійно розробили собі графік чергувань. Ідуть волонтерити не за оцінки чи похвалу, а на поклик серця.

Кирило Крокосевич - учень Ужгородського ліцею №3:

Вирішив, що це мій борг, допомогти нашим солдатам. Це найменше, що я можу зробити.

А найбільша нагорода, кажуть - перемога.

Олівія Лук'янчук - учениця Ужгородського ліцею №3:

Радісно, коли я навіть бачу, що, наприклад, підлітки, у яких і так, може, будуть якісь проблеми з грошима, але вони все одно стараються допомогти.

Якщо ми будемо разом, то ми обов'язково переможемо.

За зібрані кошти волонтери самостійно виготовляють дрони. Їх іменують. У ліцей теж принесли партію безпілотників. Своє послання змогли на них залишити й від імені ліцею.

Палке вітання з неба для непроханих гостей від українських дітей. Жодної сльозинки не пробачимо.

Своє вітання передали і всім військовим України.

Єва Кульомза - учениця Ужгородського ліцею №3:

Ми хочемо щиро вам подякувати за вашу службу, за вашу відданість, величезну працю та жертовність. Ви дійсно робите дуже великий вклад заради безпеки нашої країни. Ви справжні герої, які надихають всіх людей силою та мудрістю.