У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов розповів про пункт "Формули миру" щодо відновлення справедливості.

Вся "Формула миру" про справедливість. Не просто 7-1 пункт формули, а взагалі вся. Вона заснована на базових людських принципах і на нормах статуту ООН.

"Передбачає вона те, що злочинці, які вчиняли злочини по відношенню до наших людей, до нашої країни, мають понести відповідальність. В тому числі шляхом створення спеціального трибуналу за злочини агресій проти України", - додав він.