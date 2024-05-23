"Формула миру": як Україна буде відновлювати справедливість [ Редагувати ]
У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов розповів про пункт "Формули миру" щодо відновлення справедливості.
Вся "Формула миру" про справедливість. Не просто 7-1 пункт формули, а взагалі вся. Вона заснована на базових людських принципах і на нормах статуту ООН.
"Передбачає вона те, що злочинці, які вчиняли злочини по відношенню до наших людей, до нашої країни, мають понести відповідальність. В тому числі шляхом створення спеціального трибуналу за злочини агресій проти України", - додав він.
І друга частина, що передбачається в цьому пункті "Формули миру", - це питання відшкодування завданої шкоди. Ми бачили й відповідні резолюції Генасамблеї ООН, документи Європейського парламенту, Ради Європи, що збитки, завданні нашим громадянам, підприємствам і державі, мають бути відшкодовані країною агресором.
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