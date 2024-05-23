У Києві завершився велопробіг під назвою "Шануємо пам'ять захисників України". Це щорічний захід, організований українськими ветеранами. Вони долають марафон на двоколісному транспорті по різних регіонах України. Фініш бачив Анатолій Журавльов.

Українські ветерани Іван Балашов та Анатолій Вересенко доїжджають до Михайлівської площі у Києві. Це остання точка їхнього масштабного веломарафону.

Іван Балашов, учасник щорічного велопробігу "Шануємо пам'ять Захисників та Захисниць України":

За маршрутом руху ми зустрічалися з сім'ями загиблих, дуже зворушливі зустрічі були майже в кожному обласному центрі. З молоддю, з громадськістю.

За 9 днів Іван з Анатолієм подолали понад тисячу кілометрів. Усе, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. На дистанцію вони вийшли 15-го травня в Ужгороді. Під час марафону побували, зокрема, в Тернополі, Хмельницькому, Вінниці та Житомирі.

Анатолій Вересенко, учасник щорічного велопробігу "Шануємо пам'ять Захисників та Захисниць України":

З п'яти раз, то третій раз беру участь. Перший раз був у 20-му році - в Маріуполь ми їздили з Ужгорода. Минулого року в Європу, в Германію, і щас ось сюди з Ужгорода в Київ приїхали.

По дорозі до ветеранів в різних населених пунктах доєднувалися нові учасники.

Анатолій Вересенко, учасник щорічного велопробігу "Шануємо пам'ять Захисників та Захисниць України":

Максимальна швидкість була з гірки - до 60, 57 кілометрів я помічав. По рівному - максимальна 33, навіть 37. Дуже приємно було, що нас на велосипедах своїх супроводжували, в абсолютно всіх містах і областях, молоді хлопці та дівчата. Тобто їхати було аж приємно з ними рядом.

Також Іван і Анатолій хотіли вкотре показати, що одним з дієвих способів реабілітації для ветеранів є спорт. А ще - зібрати гроші для Українського ветеранського фонду.

Олександр Порхун, в.о. Міністра у справах ветеранів України:

Це - організація місць, це закупка спортивного обладнання. А на майбутнє Міністерство розробило концепцію про ветеранські простори. Вони будуть складати близько 470 по всій території України для того, щоб в кожній майже громаді ветеран, члени родин загиблих захисників та захисниць України мали можливість мати такий свій клуб, можна так виразитися, де будуть спрямовані всі інструменти розвитку, соціальна підтримка, юридична підтримка, психологічна реабілітація.

Ініціатори велопробігу кажуть, що не збираються зупинятися. В планах - нові маршрути та нові спортивні заходи.