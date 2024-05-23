У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць 2 окремого загону спеціального призначення Центру спеціального призначення "ОМЕГА" НГУ з позивним "Байкал" розповів про те, які задачі має ворог.

Якщо говорити глобально, то це банально - захопити Україну. Те, на скільки він може просувати - показує рівень їх підготовки. Тобто, вони змогли просунутись у своєму наступі на Харків буквально на 10 км. Враховуючи, що просто по сірій зоні....здогадуватись, що вони планують не хочеться.

"Ми просто виконуємо свою роботу якісно. Скільки б їх не було, скільки б вони не наступали - ми з цим справимось", - сказав він.