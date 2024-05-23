Сьогодні в Україні професійне свято морських піхотинців. Саме двадцять третього травня (сто шість років тому) Павло Скоропадський видав наказ про формування відповідного роду військ. Нині морська піхота - це еліта не лише Військово-Морських Сил, а й загалом Збройних Сил України. Своє свято "штормові берети" зустрічають на бойових позиціях, зокрема, на Херсонщині. Там з військовими поспілкувалися наші кореспонденти. Далі - ексклюзивний матеріал Андрія Анастасова.

Їх називають універсальними солдатами! Воїни трьох стихій: суходолу, моря та повітря - морські піхотинці виконують завдання на найзапекліших ділянках фронту. Там, де потрібно форсувати, десантуватися, утримувати плацдарми, штурмувати та наступати.

У нас не може бути такого, що ми не можемо цього зробити. Ми не шукаємо виправдань, ми шукаємо способи виконання завдання постійно.

Військовий з позивним "Кащей" у ЗСУ вже дев'ять років, половина з них - саме у морській піхоті. Повномасштабне вторгнення зустрів комбатом у Маріуполі. Під щільним вогнем противника артпідрозділ чоловіка боронив місто, а потім в оточенні - завод "Ілліча". Навіть коли вже не було снарядів.

Позивний "Кащей", командир артилерійського підрозділу 37 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ:

Коли вже артилерійські боєприпаси закінчилися в нас - зібрав хлопців: все, беремо автомати, далі, як піхота, працюємо на позиціях з автоматами і також з ними на позиції виходив старшим, щоб вони розуміли, що командир з ними.

Потім "Азовсталь", російський полон тривалістю чотири місяці, тортури. Після повернення додому "Кащей" міг би демобілізуватися, але повернувся до війська.

Тому що війна ще не закінчилась. Я просто ще побув у полоні - і відношення у мене до росіян взагалі немає тепер людського. Я вважаю це своєю справою, справою свого життя - вигнати їх з нашої землі.

Зараз чоловік командує артилерійським підрозділом 37 окремої бригади морської піхоти на Херсонщині. Завдання - вогнева підтримка побратимів з інших відділень, знищення опорних пунктів ворога, його логістики. На озброєнні - самохідні гармати сто двадцять другого калібру.

Позивний "Марс", командир батареї 37 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ:

Це ми робимо для тих хлопців, які сидять ближче до противника, для піхоти, які знищують, скажімо так, зі стрілецької зброї противника та не даємо змогу противнику висунути до них резерви з бронетехніки, з техніки любої або з великими групами противника.

Командир батареї каже: наразі найбільша складність в тому, що росіяни запускають дуже багато розвідувальних та ударних дронів.

Деколи доводиться чекати і по чотири, по п'ять годин для того, щоб зробити декілька пострілів, тому що коли над нами висить крило якесь або літають розвідувальні дрони, ми не можемо працювати, щоб не виявляти свої позиції.

Тому швидкість, маневреність та влучність - тут запорука успіху. А ще - вміння знаходити нестандартні рішення, якими й славляться українські морпіхи.

Позивний "Кащей", командир артилерійського підрозділу 37 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ:

Наприклад, перші переправи на Кринки. Ворог зрозумів, в які години ми там переправляємось і починає артилерією. Ми що зробили: ми запустили безпілотний катер, вони по ньому відпрацювали, артилерія затихла - наш човен пройшов потім і висадив там людей.

А ще - злагодженість та витривалість. Особливий предмет гордості для кожного морпіха - штормовий берет. Право його носити мають лише бійці, які подолали спеціальну смугу перешкод: з форсуванням річок, стрільбою. І це не стільки фізичне, скільки морально-психологічне випробування, кажуть бійці.

Позивний "Палач", старший матрос 37 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ:

Ви, якщо вступили на смугу перешкод, ви до кінця маєте всі разом пройти. Якщо хтось заморився - ви його несете, тому що своїх не можна кидати. Хтось не може віджиматись чи бігти, то чисто от побратими - це ж одне ціле, вони мають зробити за нього. Ну, це просто на згуртованість!

Саме тому "штормові берети" сьогодні і дають відсіч ворогові, і постійно тренуються, вдосконалюючи бойові навички та виховуючи риси справжнього морпіха. А це рішучість, вмотивованість та самовідданість - як, власне, і сказано в їхньому легендарному гаслі - "Вірні завжди!"

Позивний "Кінг-Конг", матрос 37 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ:

Трошки агресивний, трошки обезбашений, трошки інтелектуальний, компанійський і патріот - маєш бути патріотом України.