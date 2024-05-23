Гвардії генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов знятий з посади командувача 20-ї загальновійськової армії рф. Про це повідомив гауляйтер окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов.

Про зняття з посади Ахмедова також повідомляють телеграм-канали, пов'язані з ПВК "Вагнер". Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Сухраб Ахмедов народився у Грозному 1974 року. У 2005 році закінчив Військову академію імені Фрунзе у москві. У різні роки він був командиром 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади та 155-ї окремої бригади морської піхоти.

На початку вторгнення в Україну в 2022 році 155-а бригада морської піхоти виконувала бойові завдання у Павлівську на Донеччині. У листопаді 2022 року Z-блогери писали про скарги російських морпіхів на командування Сухраба Ахмедова - він відправляв їх у погано сплановані штурми українських позицій, через що підрозділ зазнавав великих втрат.

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Ахмедов зазнав ще однієї хвилі критики у червні 2023 року. Тоді Z-канали повідомляли про масову загибель російських військових під Кремінною від ударів української артилерії.

Командування вишикувало колону військовослужбовців з 144-ї мотострілкової дивізії 20-ї гвардійської армії, які мали дочекатися командира дивізії. Як наслідок, вояків засікли ЗСУ та атакували артилерією та HIMARS. Низка каналів стверджувала, що загиблі чекали саме Ахмедова.

Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника.

Незважачи на це, у грудні 2023 року володимир путін підписав указ про присвоєння Сухрабу Ахмедову звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, 21 травня у росії арештували екс-командувача 58-ї армії Івана Попова.