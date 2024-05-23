Захистити небо над Україною. Берлін просуває ініціативу негайно забезпечити ЗСУ засобами протиповітряної оборони. І 12 країн НАТО готові допомогти. Серед них - США, Велика Британія, Франція, Канада та інші. Втім, Київ пропонує й альтернативні шляхи. Які саме і чи мають ці ідеї шанси на втілення, - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Харків, Одеса, Дніпро, Чернігів. російські дрони та ракети продовжують забирати життя українців далеко за лінією фронту.

Територія, яку атакує агресорка - настільки велика, що наявних комплексів протиповітряної оборони недостатньо. Особливо бракує систем середньої та великої дальності. За їх допомогою можна було б зробити захисну парасольку над країною. Київ місяцями просить союзників про підтримку з ППО. Організувати її згодилася Німеччина і першою пообіцяла віддати свій комплекс "Петріот". А ще зібрала 1 мільярд євро разом із західними партнерами. Але цього мало, зізналася міністр закордонних справ Анналена Бербок під час свого візиту в Київ.

Девід Джордан, експерт із протиповітряної оборони:

Якщо ви вже надаєте системи ППО Україні, то потрібно це робити в таких масштабах, щоби брати до уваги той факт, що ворог - росіяни ставатимуть більш вправними в тому, як вони атакують. Інша проблема - кількість. Їм не потрібно краще працювати, щоби бути серйозною загрозою, вони мають перевагу в кількості: і людей, і ракет.

Посилити наше ППО мають винищувачі західного взірця Ф-16, які от-от мають надійти на озброєння Повітряних сил. Але їх буде надто мало, щоби гарантувати 100-відсоткову безпеку, каже президент Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

300 літаків росіяни застосовують на території України, нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоби протистояти в небі. Не можете поки що дати? Окей, знову повертаємося: ППО не можете поки що, Ф-16 поки що не можете, повертаємося до літаків, які у вас є на території держав сусідніх країн НАТО. Піднімаєте їх, ми їх бачимо, застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних.

Через два роки повномасштабної війни Київ повертається до прохання про безпольотну зону. Хоча зараз мова йде не про всю країну, а хоча б західну частину. Сусіди України - Польща, Словаччина і Румунія могли б долучитися до захисту українського неба. Винищувачі НАТО могли б патрулювати територію до певної позначки. Де поставити межу - вирішувати Києву разом з партнерами.

Пітер Звак, бригадний генерал армії США у відставці:

Можливо, цією межею могла б бути річка Дніпро. Я так уявляю, що це могла б бути коаліція країн охочих долучитися, бо не бачу можливості, щоб всі країни НАТО, їх 31, підтримували цю ідею. І тоді треба офіційно попереджати росію: ми контролюємо тут - до цієї лінії, не будемо заходити за неї. Бо ми хочемо підтримати наших українських партнерів.

Девід Джордан, експерт із протиповітряної оборони:

Ця ідея не така вже небезпечна. Бо згідно з п'ятдесят першою статтею Статуту Організації Об'єднаних націй, Україна має невід'ємне право на самооборону і це право потенційно означає залучення інших країн, які співчувають Україні чи підтримують її, для фактичної допомоги у війні. Звичайно, тут є ризики, бо росія скаже, що НАТО напряму бере участь у війні. Але інший ризик, що путін виграє війну - і що тоді?

В історії вже траплялися випадки, коли Захід закривав небо над певною країною. Це означало, що авіапатрулі збивали усі цілі в повітрі. З метою захисту цивільних, безпольотну зону створювали над Іраком, Югославією та Лівією. І для цього не потрібна згода ООН чи НАТО. Ініціаторкою може виступити будь-яка країна чи коаліція держав.

Девід Джордан, експерт із протиповітряної оборони:

Ми можемо говорити не про безпольотну зону, а про безракетну зону. Щоб, якщо цю визначену лінію перетинає якийсь об'єкт, чи то "шахед", чи інші дрони, чи ракети, то їх збиватимуть цією західною зброєю. І я припускаю, що цей варіант більше сподобається західним країнам.

На цьому наполягає й Україна. Збивати не літаки з російськими пілотами, а залізяччя, яке руйнує будинки та забирає життя. Тобто жодного ризику прямого військового зіткнення.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють. Ми вже багато разів чули аргумент про необхідність уникнення ескалації. Однак за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є російська федерація.

Тим більше, що всього місяць назад країни НАТО напряму втрутилися в інший військовий конфлікт - між Іраном та Ізраїлем. Винищувачі Великої Британії та США перехопили частину дронів і ракет, які аж ніяк не загрожували їм безпосередньо. То чому би за такою ж логікою не допомогти Україні?

Геміш Де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці, екскомандир танка:

Британія не перебуває у стані війни з Іраном зараз. І насправді ті винищувачі "Тайфун" передислокували з Румунії на Кіпр, щоби атакувати іранські дрони, і я не бачу жодної причини, чому вони не могли б збивати дрони й ракети, які запускають з Криму, з Чорного моря у міжнародний повітряний простір на українські міста.

Серед західних політиків дійсно є підтримка щодо безпольотної зони над Україною. Зокрема, до цього закликають німецькі депутати. Але, приміром, канцлер Шольц категорично проти. Мовляв, в такому разі, країни НАТО стали б прямими учасницями війни. І могли б спровокувати непередбачену реакцію путіна.

В НАТО теж відкидають ідею безпольотної зони. Мовляв, альянс не є стороною конфлікту, тому не хоче своїх літаків в українському авіапросторі. Але застосування систем ППО на території країн-сусідок України, для збиття російських дронів та ракет, в НАТО поки що не коментували.