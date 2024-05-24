росія втратила у війні проти України майже пів мільйона солдатів: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
росія у війні проти України втратила вбитими та пораненими майже 499 тисяч солдатів − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 240 окупантів, 27 ББМ та 13 танків.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 498 940 (+1 240) осіб,
- танків − 7 635 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 14 775 (+27) од,
- артилерійських систем − 12 902 (+42) од,
- РСЗВ − 1 080 (+3) од,
- засобів ППО − 813 (+0) од,
- літаків − 356 (+1) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 401 (+10) од,
- крилатих ракет − 2 209 (+0) од,
- кораблів/катери − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 569 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 101 (+7) од.
Дані уточнюються.
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