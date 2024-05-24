росія у війні проти України втратила вбитими та пораненими майже 499 тисяч солдатів − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 240 окупантів, 27 ББМ та 13 танків.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 498 940 (+1 240) осіб,

танків − 7 635 (+13) од,

бойових броньованих машин − 14 775 (+27) од,

артилерійських систем − 12 902 (+42) од,

РСЗВ − 1 080 (+3) од,

засобів ППО − 813 (+0) од,

літаків − 356 (+1) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 401 (+10) од,

крилатих ракет − 2 209 (+0) од,

кораблів/катери − 27 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 569 (+56) од,

спеціальної техніки − 2 101 (+7) од.

Дані уточнюються.