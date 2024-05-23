росіяни намагаються наступати на Східному напрямку [ Редагувати ]
У самому Вовчанську російські окупанти повністю зав'язли у вуличних боях і несуть шалені втрати. Про це розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Нині він перебуває у частинах на Східному напрямку. За його словами, росіяни перекинули на Харківський напрямок свої резерви, щоб підтримати наступ. Утім жодних успіхів не здобули. Що відбувається на інших ділянках фронту - ми розпитаємо в нашого воєнкора Руслана Смєщука.
Це напрямок Часового Яру, де росіяни намагаються наступати, та то штурмувати, то охопити фронтове місто з флангів. А це - екіпаж великого розвідувального дрона "Посейдон" 22 бригади.
Це виставляємо антени, телеметрію, антену відео - для зв'язку.
Сам дрон використовує гібридну систему - злітає як квадрокоптер. А вже на крейсерський летить як літак. Це, а ще добра оптика, дозволяє розрахунку БПЛА залітати в глибину російської оборони. Дрон до місця вильоту привозять в спеціальних боксах, а потім збирають.
Ну, скажемо так, деталі тут всі важливі, але їх неможливо зібрати по іншому. Неправильно. Щоб так, правильно складати, треба практика. Чим частіше ти робиш - тим вправніше. Ми на чергуванні з лютого, тож кожен день по декілька вильотів.
Це обов'язкові тести перед виїздом на бойову. Цей розрахунок, наприклад, працює в інтересах оборони Кліщіївки, панівних висот на фланзі Часового Яру, які сильно заважають росіянам.
Позивний "Рамзес", військовослужбовець ЗСУ:
Було кілька спроб, техніка заходила, але в малій кількості. Під ранок, а так ми більше працюємо по піхоті. Працюємо як: даємо стрім і ведемо розвідку в прямому ефірі. Якщо щось знаходимо - одразу передаються координати, і артилерія або ФПВ відпрацьовують.
Здебільшого цей безпілотник працює вночі, обладнання дозволяє.
Тут дуже якісна камера, вночі набагато краще видно, ніж на інших БПЛА. І тут перевага від "Фурій" та "Лелек": там камеру нужно переставлять - денна чи нічна. А тут просто перемикаєшся.
Ось як це виглядає. І через такий ритм постійно хочеться спати, розповідають хлопці.
Позивний "Тихий", військовослужбовець ЗСУ:
Ніч є ніч, і це природно, щоб людина відпочивала. А так постійна втома, ти не можеш вдень висипатися. Сон - це головне.
Саме до такого виїзду готуються хлопці. Безпілотник, авто, обладнання - все сховане від ворожих дронів-розвідників. росіяни сюди добивають, а розрахунки таких БПЛА - пріоритетна ціль.
Позивний "Тихий", військовослужбовець ЗСУ:
Маскування є головним. Зараз багато зелені, добре, що є де заховатися. Чуть раніше були голі дерева, було важче маскуватися.
Зате зараз під деревами інша проблема.
Комарі так кусають.
"Посейдон" злітає. А далі екіпаж проводить необхідні тести та випробування і готується до чергового виїзду.
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