У польському місті Каліш 41-річний громадянин України загинув, випавши з вікна квартири на четвертому поверсі. У зв’язку з цим інцидентом правоохоронці затримали двох людей.

Про це повідомив речник окружної прокуратури в Оструві-Велькопольському Мацей Мелер у коментарі PAP, передає портал WNP.PL.

За даними слідства, інцидент стався в середу, 22 травня, після 20-ї години в одному з житлових кварталів міста. Рятувальники отримали повідомлення про чоловіка, який випав з вікна четвертого поверху. Вони намагалися його реанімувати, але безуспішно.

Прокуратура розпочала розслідування. У цій справі вже затримали двох чоловіків віком 37 та 45 років, але їхня причетність до загибелі українця поки не встановлена.

Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання двох ув’язнених, які виявили бажання мобілізуватися.