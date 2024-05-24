Справа Насірова: за ексголову фіскальної служби внесли заставу [ Редагувати ]
За ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 000 592гривень.
Про це повідомляється у заяві Вищого антикорупційного суду.
Після внесення застави на обвинуваченого покладаються наступні процесуальні обов’язки:
- прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це суд;
- не залишати межі Києва без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
- носити електронний засіб контролю.
Зауважимо, що колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.
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