У порту Кілія, частині портового комплексу Усть-Дунайськ, відбувається конфлікт, який стосується доступу до портових послуг, пише ElitExpert. ТОВ "Зерновий термінал Кілія" (ЗТК) опинилося в центрі правової суперечки з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) щодо продовження договору на операторську діяльність.

Після рішення голови АМПУ Юрія Литвина не продовжувати договір з ЗТК, компанія вимагає укладення нового договору, стверджуючи, що виконала всі необхідні умови. ЗТК ініціювала низку судових процесів, спрямованих на відновлення своїх прав на надання портових послуг.

Згідно з інформацією АМПУ, після припинення договору з ЗТК, компанія "Вімексим Логістик" швидко вступила в порт і уклала договір на надання подібних послуг. Таким чином, одні компанії отримують переваги над іншими, що прямо порушує принцип забезпечення рівного доступу до портових послуг для всіх операторів.

ЗТК відомий своєю високою продуктивністю, обслуговуючи від 10 до 13 суден щомісяця, що робить його одним з лідерів у сфері перевалки грузів. Натомість, інші оператори, такі як "Краншип", за останні два місяці не обслуговували жодного судна, а новий оператор "Вімексим Логістик" обслуговує лише одне судно на місяць. Цей факт робить ще більш незрозумілим рішення голови АМПУ Юрія Литвина виштовхнути з порту не найменш продуктивних операторів, а лідера галузі.

Одним з ключових елементів суперечки є договір користування причалом, який, як стверджує ЗТК, АМПУ відмовляється поновити без чітко визначених причин, чим порушує закон "Про природні монополії", згідно з яким АМПУ, як монополіст, зобов'язана забезпечувати рівний доступ до портових послуг. Ситуація в Кілії піднімає питання про прозорість і справедливість у застосуванні цих норм, особливо коли йдеться про важливі інфраструктурні об'єкти.

Такі дії можуть вплинути на загальну практику регулювання портової діяльності в Україні, особливо важливої під час війни. Юридичне розв'язання конфлікту покаже, чи буде підтримана рівність умов для всіх учасників ринку та чи буде встановлено прецедент для майбутніх випадків регулювання портової діяльності в Україні.