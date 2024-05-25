Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території рф [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзниці, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території російської федерації.
Про це повідомляє The Economist.
В інтерв'ю виданню очільник Альянсу зазначив, що скасування заборони необхідне, адже інакше Сили оборони не зможуть ефективно захистити територію України, особливо прикордонні райони, які постійно атакує агресор.
Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території, дуже ускладнює для неї захист, - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО також зазначив, що росіяни готові надалі тиснути на ЗСУ, завойовуючи незначні позиції та "платячи дуже високу ціну за ці незначні здобутки".
по темі
Берлін просуває ініціативу негайно забезпечити ЗСУ засобами протиповітряної оборони. І 12 країн НАТО готові допомогти. Втім, Київ пропонує й альтернативні шляхи. Які саме і чи мають ці ідеї шанси на втілення, - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Президент Володимир Зеленський планує відвідати заходи з нагоди річниці висадки союзних військ у Нормандії у Франції, де він звернеться до членів НАТО з проханням збивати російські ракети над Україною
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати мають дозволити Україні вести війну на власний розсуд
Сам захід відбувався оф-рекордс, за зачиненими дверима, із дотриманням військової таємниці. Підсумками вже опісля учасники поділились на пресконференції. Що обговорювали й що пообіцяли?
Західні союзники занадто довго приймають рішення щодо військової підтримки України