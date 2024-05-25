Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзниці, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території російської федерації.

Про це повідомляє The Economist.

В інтерв'ю виданню очільник Альянсу зазначив, що скасування заборони необхідне, адже інакше Сили оборони не зможуть ефективно захистити територію України, особливо прикордонні райони, які постійно атакує агресор.

Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території, дуже ускладнює для неї захист, - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також зазначив, що росіяни готові надалі тиснути на ЗСУ, завойовуючи незначні позиції та "платячи дуже високу ціну за ці незначні здобутки".