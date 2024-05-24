США виділили Україні пакет військової допомоги на $275 млн [ Редагувати ]
США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $275 млн. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен.
Повний перелік військової техніки та зброї опублікований на сайті Пентагону:
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 60-мм мінометні міни;
- ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- боєприпаси для підриву;
- протитанкові міни;
- тактичні автомобілі для евакуації техніки;
- каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо, 24 травня Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги для України. ЗСУ отримали 10 танків LEOPARD 1 A5, 20 кулеметів MG3 для бронетехніки, артилерійські снаряди, 54 розвідувальні дрони, 620 гвинтівок MK 556 і HLR 338.
по темі
Додаткові гроші для України. Міністр оборони Німеччини просить уряд та парламент збільшити фінансування на військову допомогу українському війську. Про яку суму йдеться? І на що саме підуть кошти?
Сам захід відбувався оф-рекордс, за зачиненими дверима, із дотриманням військової таємниці. Підсумками вже опісля учасники поділились на пресконференції. Що обговорювали й що пообіцяли?
Україна може очікувати на стабільний потік американської оборонної допомоги, - очільник Пентагону США Ллойд Остін на онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн
Незабаром ЗСУ отримають три додаткові пускові установки для реактивних систем залпового вогню від Німеччини та США. Про це оголосив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона. Подробиці - далі.
Україна отримала від Німечини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Тепер Україна має чотири таких системи середньої дальності й одну - малої дальності. Про це пише Spiegel
Берлін просуває ініціативу негайно забезпечити ЗСУ засобами протиповітряної оборони. І 12 країн НАТО готові допомогти. Втім, Київ пропонує й альтернативні шляхи. Які саме і чи мають ці ідеї шанси на втілення, - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.