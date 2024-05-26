Робимо все, щоби противник не реалізував свої наміри: боєць ЗСУ про ситуацію на Харківщині [ Редагувати ]
Противник накопичується пішим порядком, застосовує на території рф різного роду техніку для накопичення свого особового складу, підвезення боєприпасів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС", 92-ї Окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
"Противник накопичується пішим порядком, застосовує на території рф різного роду техніку для накопичення свого особового складу, підвезення боєприпасів. Відповідно, додатково насичує вогневими засобами, гарматами, системами реактивного вогню. Достатньо ефективно застосовує авіацію. За ознаками все свідчить про те, що противник намагається сформувати необхідне ударне угруповання для нарощення тих тактичних успіхів, які вони отримали на полі бою в Харківській області. Також потенційно до можливого відкриття ще одного напрямку", - зазначив Федоренко.
Він додав: "Силами оборони вживаються всі необхідні заходи для того, щоб противник зазнав максимальних втрат і не зміг реалізувати свої наміри".
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