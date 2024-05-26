Понад півсотні бойових зіткнень сталося по всій лінії фронту протягом доби. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За даними Генштабу, неподалік Куп'янська, наші оборонці відбили 10 ворожих атак.

У рази більше штурмів здійснюють росіяни на Покровському напрямку. Там вони атакували позиції Сил оборони 24 рази. Не полишає спроб ворог прорватися і до Часового Яру та просунутися в бік Курахового.

Більше про пекельні будні війни на українському Сході насамперед в нашому огляді.

На Харківщині українські військові зуміли стабілізувати лінію фронту. Тому подальших просувань у ворога наразі немає. Окупанти щоденно втрачають живу силу та техніку.

Це кадри підрозділу "Гострі Картузи". Піхота противника намагається сховатися у кущах, але їх це не рятує. А тут бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти знищують екскаватор і фургон за допомогою FPV-дрона.

Окупанти тиснуть і на Куп'янському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбивають штурми. Ось кадри з-під Берестового. На них - знищення російського укриття разом з особовим складом противника.

А так палає російський танк під Білогорівкою. Це робота підрозділу Black Raven. Поля довкола всіяні знищеною російською технікою. Шалені втрати й у піхоти. Але ворог і далі тисне та обстрілює мирні міста й села.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Під вогнем реактивної артилерії опинилися Новолюбівка й Невське. Від залпів ствольної артилерії та мінометів постраждали Греківка, Макіївка та Куземівка. Також ворог активно застосовує авіацію. Зокрема, у районі Стельмахівки ним скинуто чотири КАБи. Поблизу Райгородки завдано ураження некерованими авіаційними ракетами.

На Лиманському напрямку українські військові змогли подекуди відтіснити росіян і зайняти їхні позиції. На цих кадрах підрозділи бригади "Буревій" ліквідовують особовий склад противника у Серебрянському лісі. Викурюють чужинців і на Сіверському напрямку. На Краматорському - російські солдати здійснюють штурмові дії в напрямку Часового Яру. Але українці тримають позиції. Ось кадри 225-ї окремої штурмової. Екіпаж українського танка під щільним ворожим вогнем виконав завдання й ударив по скупченню піхоти окупантів.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок на всій лінії фронту.

За даними Генштабу ЗСУ:

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник уже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Триває евакуація цивільних. На цих кадрах екіпаж "Білих Янголів" відчайдушно їде в Красногорівку саме тоді, коли росіяни атакували місто. Понад годину - в умовах бою - поліцейські добиралися за адресою. Але врятували пораненого 59-річного чоловіка.

Зрештою, екіпаж доправив постраждалого до лікарні. Поліцейські закликають жителів не ризикувати життям та виїхати до безпечніших регіонів.

Артем Щусь, керівник поліції Курахового: