Плюс IRIS-T. Німеччина передала Україні додатковий комплекс протиповітряної оборони. Скільки ще таких систем німці обіцяють передати Києву? І чому країни ЄС та НАТО закликають захищати власне небо? Наша кореспондентка у Берліні зібрала думки європейських лідерів.

Комплекс вже в Україні. Німеччина передала нашій державі чергову систему протиповітряної оборони IRIS-T. Новину, яку раніше поширили німецькі ЗМІ, офіційно підтвердив і міністр оборони країни. На сторінці відомства у соцмережах. У дописі Борис Пісторіус повідомив деталі: Київ отримав комбіновану вогневу установку малої та середньої дальності.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Вже кілька місяців росія посилює авіаудари по Україні, вбиває людей, руйнує інфраструктуру. Разом з нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо протиповітряну оборону України в її боротьбі проти жорстокої загарбницької війни росії, яка порушує міжнародне право.

Тепер у Збройних сил вже п'ять комплексів IRIS-Т. Установки вважаються одними із найсучасніших та найефективніших у світі. І їх буде - ще більше. Німеччина пообіцяла передати нам 20 таких систем протиповітряної оборони. Комплекси середньої та малої дальності надходитимуть поетапно. Протягом наступних кількох років.

Поки Німеччина зміцнює протиповітряну оборону України, інші європейські держави пропонують захистити від можливих атак Євросоюз. Варшава та Афіни закликають Брюссель якомога швидше створити небесний "щит" над територією ЄС. Відповідного листа прем'єри Польщі Дональд Туск та Греції Кіріакос Міцотакіс написали очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. Вони пропонують припинити конкуренцію держав у сфері розробки систем протиповітряної оборони й працювати спільно. Очікуються, що це питання обговорять під час наступного саміту лідерів ЄС.

Захищати свої кордони від провокацій з боку росії будуть і країни НАТО, що входять до Балтійського регіону. Про це домовилися шість держав, які мають кордон із росією. Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія та Норвегія планують побудувати так звану "стіну дронів". За допомогою безпілотників вони будуть моніторити ситуацію на кордонах, а завдяки системам радіоелектронної боротьби боротимуться з ворожими БпЛА.

Як швидко вдасться реалізувати цей проєкт поки невідомо. Так само як і скільки він коштуватиме. Утім країни Балтійського регіону сподіваються, що будівництво "стіни дронів" частково профінансують ЄС та НАТО.

Звести технологічну "стіну" країни Балтійського регіону вирішили після низки провокацій з боку росії. На початку цього тижня на урядовому сайті рф з'явився, а потім раптово зник, проєкт постанови про перегляд кордонів в Балтійському морі. З Литвою та Фінляндією в односторонньому порядку. А за кілька днів про інцидент на кордоні вже рапортувала Естонія. Офіційний Таллінн повідомив: російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Негайно повернути їх на місце росію закликали НАТО та ЄС.