Столтенберг проти! Генсек НАТО розкритикував заборону західних партнерів не використовувати їхню зброю на російській території. Каже, що це сильно ускладнює самооборону України.

Наприклад, наступ росіян на Харківщині показав безглуздість цього обмеження. Які проблеми оголила ситуація на прикордонні та чи можливий компроміс щодо застосування західної зброї - думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Перед наступом на Харківщину на території країни-агресорки скупчувалося дедалі більше військ і техніки. І українська розвідка це бачила, але нічого не могла вдіяти. Окупанти достеменно знають можливості українців. А також те, що далекобійну зброю, надану Заходом, проти них не застосують. Тож їм навіть не довелося - розосереджувати сили чи маскувати свої позиції.

Патрік Бері, експерт з безпеки:

Коли росія атакує Донбас чи Запоріжжя - це відбувається з окупованої території. Тобто українці можуть використати західні ракети проти них. Але Харківщину обстрілюють напряму з росії, оскільки це прикордоння. А отже, українці не можуть вдарити західною зброєю. Це надає величезну перевагу росіянам.

Ця заборона сильно ускладнює життя силам оборони України. Бо не дає проводити повноцінну захисну операцію. Адже її важливий елемент - удари по логістиці ворога. Обмеження Заходу щодо застосування їхньої зброї - це подарунок для окупантів, кажуть аналітики.

Роберт Фокс, експерт з оборони:

Це психологічно та військово неграмотні заяви. "Ура!" - кажуть росіяни, ми просто відводимо наші винищувачі якнайдалі, аж до Каспійського моря - і спокійно запускаємо крилаті бомби. Ми можемо вивести наші підводні човни в Балтійське та Чорне моря і без проблем звідти атакувати. Це дуже непослідовна політика Заходу.

Дозволити бити західною зброєю по території рф наполягає президент Зеленський. Бо йдеться не про наступ на російську територію, а про захист. Цю думку поділяють у Лондоні. Там більше не висувають обмежень щодо своєї зброї. Але масштаб допомоги з Британії значно менший, ніж зі Сполучених Штатів. А Вашингтон досі боїться ескалації конфлікту та переростання в ширшу європейську війну.

Тім Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Чому ми забороняємо ЗСУ це робити? Українці зазнають важких ударів. Зокрема, по енергетичній інфраструктурі. Отже, треба дати їм можливість бити у відповідь по росії. Це стане важливим сигналом. Бо заподіє серйозного лиха в далекому тилу країни, і тоді путіну доведеться серйозно зважувати. Адже військо не надто просувається на землі, росія отримує удари в тилу. Тож треба думати, як це закінчувати.

Відчутною стане ця заборона, коли в Україну надійдуть перші винищувачі Ф-16. Адже традиційно, таку авіасилу використовували б насамперед для ураження радарів на території противника. Аби послабити його ППО. Так само не можна цілити по російських бомбардувальниках, якщо вони перебуватимуть у російському авіапросторові. Тобто борти й надалі безкарно запускатимуть ракети проти мирних українців.

Девід Джордан, експерт з оборони:

Значно продуктивніше було б наголосити, що використовувати ці збройні системи на російській території можна лише проти таких цілей, як радари, може, мости, чи вежі авіаконтролю. І західна зброя достатньо точна, щоби так її застосувати. Варто сказати американцям, та й німцям теж: дивіться, ми не будемо бити цією зброєю по кремлю, приміром, не будемо цілити по цивільній інфраструктурі. Але є низка очевидних військових цілей, і вони розміщені на російській території.

Розв'язати руки українським воякам особливо важливо зараз. Напередодні ймовірного літнього наступу окупантів. Змога бити по росії може взагалі зірвати плани командування щодо великої атаки.

Останніми днями з'явилася надія, що ситуація з обмеженням може змінитися. За його зняття виступає навіть Генсек НАТО. Та й в самих Штатах усе частіше порушують це питання. За дозвіл бити по росії виступають у Держдепартаменті. За - висловлюється і чимало конгресменів. Але в Пентагоні досі наполягають - застосовувати американську зброю лише в межах України.