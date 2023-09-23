Під ранок суботи, 23 вересня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".

Вибухи пролунали приблизно о 5:20, через годину після оголошення там повітряної тривоги. Місцеві Telegram-канали повідомляли про щонайменше п'ять вибухів.

До цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуски дронів-камікадзе типу Shahed і пов'язаною з цим загрозою для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Крім того, окупанти вночі також атакували Одеську область. Детально про наслідки читайте за посилання.