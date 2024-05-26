Шольц запевняв путіна перед повномасштабною війною, що Україна не стане членом НАТО найближчі 30 років [ Редагувати ]
Перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняв російського диктатора володимира путіна, що Україна не стане членом НАТО протягом наступних 30 років. Таким чином Шольц намагався переконати лідера Кремля, що Альянс ніколи не був і не є загрозою для росії.
Про це повідомляє видання Welt, посилаючись на слова Шольца з дня відкритих дверей у Канцелярії.
Журналісти зазначають, що Шольц звинуватив путіна в нападі на Україну з "абсолютно абсурдних" причин.
Також, 15 лютого 2022 року, під час зустрічі з путіним, канцлер Німеччини запевнив його, що вступ України до НАТО "не стоїть на порядку денному на найближчі 30 років".
Однак, за даними Welt, у путіна були "абсолютно абсурдні" ідеї, і він вважав, що такі країни, як Білорусь і Україна, не повинні бути окремими державами.
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