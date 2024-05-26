Українські партнери досі не погоджуються на те, щоб Україна могла завдавати превентивних ударів по території росії. Для цього потрібно лише політичне рішення.

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, а також громадських діячів висловили співчуття Україні та Харкову, засудивши російський терор.

Важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах - знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя, - сказав президент.

Він пояснив, що українські військові знають і бачать кожну точку концентрації російських військ, а також райони запуску російських ракет і бойових літаків.

Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни - це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити, - підкреслив глава держави.

Зеленський підтримав всіх партнерів, які підтримують цю ідею.

Нагадаємо, Швеція не заперечує проти використання Україною шведської зброї для ударів по російських цілях.