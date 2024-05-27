Обстріли "Епіцентра" та центра Харкова 25 травня: став відомий стан постраждалих [ Редагувати ]
Після двох масованих ударів по Харкову 25 травня - по гіпермаркету "Епіцентр", а згодом по центру міста - 21 особа залишається в лікарні.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років - стан середньої важкості з позитивною динамікою", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.
"Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Синєгубов.
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