Після двох масованих ударів по Харкову 25 травня - по гіпермаркету "Епіцентр", а згодом по центру міста - 21 особа залишається в лікарні.

Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років - стан середньої важкості з позитивною динамікою", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

"Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Синєгубов.