Незважаючи на десятки кримінальних справ і звинувачення у зв'язках з Росією, група компаній "Трансшип" продовжує активно діяти в морській галузі України, утримуючи контроль над стратегічно важливими портами, повідомляє видання ElitExpert.

Група компаній "Трансшип" під керівництвом Андрія Іванова є значним гравцем в українському морському господарстві, але її діяльність часто пов'язують з нелегальною діяльністю в українських портах. Останні події в порту "Усть-Дунайськ" лише підтверджують ці підозри.

У жовтні 2023 року СБУ та Головне слідче управління запобігли спробі контрабанди зерна в порту "Усть-Дунайськ", де портовий оператор "Краншип" був викритий у незаконному завантаженні судна "чорним" зерном. Через місяць детективи БЕБ виявили, що "Краншип" ухилявся від сплати податків, не декларуючи доходи від оренди морських суден, що завдало шкоди бюджету України на 8,6 млн гривень.

"Трансшип" неодноразово звинувачували у тісних зв'язках з Росією, включаючи незаконну перевалку зерна з окупованого Криму та використання російських буксирів. У 2022 році Державна прикордонна служба України відкрила кримінальну справу за звинуваченням "Трансшипу" в державній зраді, однак, як і багато інших справ, це розслідування було закрито.

Нещодавній продаж частини Усть-Дунайського порту компанії "Еліксир-Україна" також викликає питання. Джерела стверджують, що за "Еліксир-Україна" стоять інтереси "Краншипу", підтвердженням чого є перехід менеджменту та співробітників "Краншипу" в нову компанію. Існуючі документи також вказують на те, що "Еліксир-Україна" діє в інтересах Андрія Іванова, що може становити загрозу для національної безпеки України, адже тепер держава позбавлена фізичної можливості контролювати важливий стратегічний об'єкт, який став приватною власністю.

Крім того, "Краншип" був викритий у незаконному будівництві приватного порту на річці Дунай, що дозволило компанії обходити встановлені правила та ухилятися від сплати податків. Незважаючи на виявлені порушення, результати перевірок і можливі санкції досі не відомі.

Позиція української влади щодо "Трансшипу" залишається суперечливою. Незважаючи на численні розслідування та звинувачення, компанія продовжує свою діяльність, що викликає питання про можливу корупцію та "кришевання" на високому рівні.

Крім того, можлива колаборація нового співвласника Усть-Дунайського порту з проросійською компанією в умовах агресії РФ є надзвичайно небезпечною. Такі дії підривають не тільки економічну безпеку країни, але й національну безпеку, що може мати катастрофічні наслідки для України.