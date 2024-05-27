Державний та гарантований державою борг на 30 квітня 2024 року становив 6,01 трлн грн, у валютному еквіваленті - $151,5 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У березні 2024 року державний та гарантований державою борг України зріс на 86,17 млрд грн та у доларовому еквіваленті - на $0,47 млрд.

Приріст за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу на 1,5 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.



Структура державного боргу:

71,5% - зовнішній борг (4 298,92 млрд грн або $108,37 млрд);

28,5% - внутрішній борг (1 711,50 млрд грн або $43,14 млрд);

74,1% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,9% - борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%).

Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 рази (+3,28 трлн грн.), у валютному еквіваленті - на 62,4% (+$58,2 млрд).

Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев так прокоментував довідку Мінфіну:

Боргове навантаження на економіку і бюджет суттєво збільшилось. За оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021). Це обумовлено виключно повномасштабною війною.

Доля найбільшої частини держборгу - перед офіційними кредиторами - вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення. Війну розпочала росія, яка має понести за це в тому числі симетричне фінансове покарання.

До цього часу Україна продовжить поводити себе як відповідальний боржник, уникаючи одностороннього дефолту та не виконання зобов’язань, але водночас реструктуризуючи частину зовнішнього боргу для полегшення боргового навантаження на бюджет воюючої країни.

При цьому держава продовжить повністю обслуговуватиме ОВДП, що залучаються через аукціони, за потреби здійснюючи реструктуризацію (ре-профайлінг) ОВДП у портфелі Національного банку.

Дві головні боргові події цього року, які визначатимуть боргову динаміку у найближчий час допоки триває війна.

1. Реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (тримачами єврооблігацій, ВВП-варантів), що має бути фіналізована до серпня цього року. Якою буде ця угода - продовження відстрочки чи повноцінареструктуризація зі списанням частки боргу в обмін на випуск нових зобов’язань України - побачимо вже зовсім скоро.

2. Сек’юритизація потоку доходів від заморожених російських суверенних активів з метою надання пільгового кредиту Україні на суму до $50 млрд, починаючи з 2025 року. Очікуємо фіналізацію рішення по цьому питанню у червні на саміті глав країн ЄС.

Є обґрунтовані сподівання, що обидві події будуть на користь України. У будь-якому випадку ми залишаємось у програмі МВФ, яка сама по собі є додатковою рамкою для забезпечення стійкості державного боргу у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, на початку травня The Wall Street Journal повідомляв, що приватні кредитори вимагатимуть від України відновити виплати за держборгом.