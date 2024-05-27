Чернігівський драмтеатр закривається через мобілізацію співробітників [ Редагувати ]
Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка закривається через мобілізацію співробітників-чоловіків. Про це розповів Суспільному художній керівник театру та Заслужений артист України Андрій Бакіров.
Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловік. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України.
Орієнтовно сім-вісім людей в ТЦК та СП відправили на дообстеження, а решту відправили на навчання.
В нас Заслуженому артисту України Кукавєрову вже 56 років. І там є в цих списках водій наш, якому 59, мабуть, буде. Його відпустили поки на дообстеження.
Бакіров каже, що Чернігівський драмтеатр не отримав статусу критично важливого підприємства для регіону, хоча запит на це з відповідними документами робили. Через це в театрі не мали можливості бронювати своїх співробітників.
Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери.
З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що всі військовозобов'язані громадяни повинні впродовж 60 днів оновити свої персональні.
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