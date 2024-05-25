В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки. Тож Міністерство оборони дало чітке роз'яснення, що таке повістка та яких видів вона буває.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Що таке повістка?

Повістка - це офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Передусім вона вручається для уточнення облікових даних. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.

Для чого вручають повістки?

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів "Оберіг";

призов на військову службу під час мобілізації та відправка до місць проходження військової служби.

Раніше ми писали про те, хто має право вручати повістку.