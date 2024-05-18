Закон про мобілізацію: що треба знати? [ Редагувати ]
Відсьогодні і до 16 липня включно всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані: номер мобільного телефону, місце проживання та e-mail.
- Є кілька способів це зробити: онлайн - через застосунок "Резерв +" - його треба попередньо завантажити на свій смартфон. Або офлайн - у Територіальних центрах комплектування чи Центрах надання адміністративних послуг. У ТЦК, окрім витягу з реєстру, вам поставлять відмітку у військовому квитку.
- У Міноборони наголошують: під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватимуть!
- Із собою в ТЦК чи ЦНАП треба взяти паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код. Також, за наявності, треба додати документи, що дають можливість відстрочки або копію наказу про бронювання.
- Право на відстрочку матимуть: багатодітні батьки, батьки дітей з інвалідністю І та II груп, усиновителі та опікуни, ті, хто має на утриманні родичів з I чи II групою інвалідності.
- Новий закон скасовує поняття "обмежено придатний". Усі, хто має такий статус, теж повинні оновити свої дані та протягом 9 місяців пройти військово-лікарську комісію.
- Відтепер мобілізувати людину можуть не з 27 років, як раніше, а з 25. Ті, хто ще молодший, можуть піти у військо винятково добровільно.
- Відтепер усі військовозобов'язані завжди повинні мати з собою військово-облікові документи. Їх можуть вимагати представники ТЦК, поліцейські, а також представники Держприкордонслужби, якщо людина перетинає кордон.
- Напередодні Президент України підписав окремий законопроєкт, що збільшує суми штрафів за порушення процесу мобілізації. Найменше покарання за ухиляння від служби тепер сягає 3 400 гривень. Найбільше - 25 з половиною тисяч.
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Відсьогодні оновити дані можна дистанційно - через електронний кабінет "Резерв+". Застосунок для військовозобов'язаних вже можна завантажити.
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