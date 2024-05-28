Останніми днями ситуація в районі Купʼянська та Лимана стала ще більш напруженою. росіяни після приблизного затишшя почали активно штурмувати.

Про це заявив Станіслав Краснов, командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Десь приблизно пʼять днів, як вони пішли активно на штурми. В основному це "мʼясні штурми", особливого використання техніки я не бачив. Вони постійно у великій кількості штурмують піхотними групами. Ворог також значно посилив використання артилерії. Зокрема, по наших позиціях постійно працюють міномети.

На жаль, втрати від них є, і не малі. Авіація також працює постійно, КАБи вони кидають не тільки по наших безпосередніх позиціях, вони кидають по селах і містах позаду, наприклад по Лиману ледь не щодня прилітають ці КАБи, і мирні місцеві мешканці страждають", - сказав Краснов.