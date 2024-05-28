Чи є загроза для України від льотних навчань у Білорусі: що кажуть прикордонники [ Редагувати ]
Розвідники стежать за навчаннями на території Білорусі, щоб зрозуміти, наскільки вони можуть нести загрозу Україні.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"За останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися, і на щастя у РФ немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні", - сказав він.
За його словами, за тим, що відбувається на території Білорусі, в тому числі за проведенням будь-яких навчань, стежать підрозділи розвідки як Міноборони, так і ДПСУ.
Речник повідомив, що зараз там проводяться спільні навчання, і розвідники стежать за цим, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні".
"Але на даний момент якоїсь зміни ситуації ми не відмічаємо", - констатував Демченко.
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