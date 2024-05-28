Парламент Грузії подолав вето, накладене президентом країни Саломе Зурабішвілі на закон про "іноагентів". За подолання вето проголосували 84 депутати з правлячої партії "Грузинська мрія". Для подолання вето потрібно не менше 76 голосів.

Згідно з Конституцією, тепер закон впродовж трьох днів має бути переданий президенту. У разі її відмови підписати закон може спікер парламенту, і протягом п'яти днів він набуде чинності. Посаду спікера зараз обіймає представник правлячої партії "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі.

Закон "Про прозорість іноземного впливу" передбачає створення реєстру "іноагентів", де будуть зазначені всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Порушників чекає штраф у розмірі $10 тис., а у разі відмови виплатити штраф - арешт рахунків.

Законопроект був внесений до парламенту "Грузинською мрією" у квітні 2024 року повторно після відкликання у березні 2023 року через масштабні протести.

Обговорення законопроекту вдруге супроводжувалося масовими протестами, однак 14 травня парламент Грузії схвалив його у третьому читанні. 18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала на закон вето, назвавши його "російським за суттю та духом". Однак для подолання вето була потрібна більшість у парламенті, яку має правляча партія.

Противники законопроекту називають його калькою з російського закону про "іноземних агентів". У Євросоюзі попередили, що ухвалення закону стане "серйозною перешкодою" на шляху Грузії до вступу до ЄС.

Держдепартамент США через ухвалення закону запровадив нову політику обмеження віз для Грузії, яка застосовуватиметься до осіб, відповідальних за "підрив демократії" в країні.