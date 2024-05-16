Європейський союз може заморозити заявку Грузії на вступ, якщо там ухвалять закон про іноагентів.

Грузинський парламент, більшість в якому має партія "Грузинська мрія", ухвалив скандальний закон про іноагентів, попри багатомісячні демонстрації та неодноразові попередження з боку Брюсселя.

За даними анонімних чиновників, що спілкувались з FT, у зв'язку з цим рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ, швидше за все, буде відкладено на невизначений термін, якщо закон набуде чинності.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що це - показова подія. Грузинський уряд знає, який рахунок", - сказало анонімне джерело.

Брюссель вже чітко дав зрозуміти, що якщо закон набуде чинності, Єврокомісія не надасть рекомендацію урядам країн ЄС дати "зелене світло" на початок переговорів про членство для Грузії.