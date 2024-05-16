ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про іноагентів - ЗМІ [ Редагувати ]
Європейський союз може заморозити заявку Грузії на вступ, якщо там ухвалять закон про іноагентів.
Грузинський парламент, більшість в якому має партія "Грузинська мрія", ухвалив скандальний закон про іноагентів, попри багатомісячні демонстрації та неодноразові попередження з боку Брюсселя.
За даними анонімних чиновників, що спілкувались з FT, у зв'язку з цим рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ, швидше за все, буде відкладено на невизначений термін, якщо закон набуде чинності.
"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що це - показова подія. Грузинський уряд знає, який рахунок", - сказало анонімне джерело.
Брюссель вже чітко дав зрозуміти, що якщо закон набуде чинності, Єврокомісія не надасть рекомендацію урядам країн ЄС дати "зелене світло" на початок переговорів про членство для Грузії.
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