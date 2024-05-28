До завершення воєнного стану президентом України залишатиметься Володимир Зеленський. Так голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів російському диктатору володимиру путіну, який зробив провокативну заяву щодо легітимності української влади.

За словами путіна, 111 стаття Конституції України передбачає продовження повноважень, але лише Ради. Про повноваження глави держави нічого не сказано. При цьому в українському законодавстві є норма, за якою повноваження верховної влади передаються спікеру Ради.

Руслан Стефанчук у соцмережах так відповів на слова господаря кремля.

"Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України.

Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України".

У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.

Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України.

Зрозуміло, що проголошені сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими. Єдине бентежить, що окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах Українського Парламенту.

І наостанок, як говорив наш Тарас: "Чужого навчайтесь та свого не цурайтесь!"

Тому було б дуже добре, якби крім Конституції України, на росії почали читати свою власну "Конституцію". І йдеться не про якісь примарні для росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що російська федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати - це стаття 79.1.

Слава Україні!", - написав Стефанчук.