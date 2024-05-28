В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо (відбій) [ Редагувати ]
У вівторок, 28 травня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Тривогу оголосили в усіх областях України.
Повітряну тривогу оголосили через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Раніше ми писали про те, чи планують росіяни наступ на Харків.
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