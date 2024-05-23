Чи планують росіяни наступ на Харків: у ГУР дали відповідь [ Редагувати ]
Те, що відбувається на прикордонні, не є наступом російських загарбників на Харків.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, в ефірі телемарафону.
Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію і те що відбувається це не наступ на Харків, - заявив він.
За словами Юсова, українським військовим добре відомі плани та ресурси росіян щодо Сумської області.
Суми? Якщо будуть підстави для занепокоєння, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома і плани і ресурси ворога - також, - додав він.
Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання двох ув’язнених, які виявили бажання мобілізуватися.
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