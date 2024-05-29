Дар'я Дудка та Сергій Куліш стали чемпіонами Європи з кульової стрільби [ Редагувати ]
Україна виборола перше "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (малокаліберна зброя), що проходить в хорватському Осієку.
Його здобули Сергій Куліш та Дарʼя Дужка у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 м у міксті.
У матчі за "золото" українцям протистояли суперники з Норвегії. У напруженій перестрілці за звання чемпіонів Європи влучнішими був наш дует: 17:15 на користь України.
Для віцечемпіона Олімпійських ігор-2016, Сергія Куліша - це вже друга нагорода на цій континентальній першості і загалом третя в кар'єрі. Напередодні він став срібним призером у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень з 50 м.
ЧЄ-2024 в Осієку триватиме до 8 червня.
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