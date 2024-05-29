росія погрожує учасникам саміту миру, але зірвати його не зможе, - Зеленський [ Редагувати ]
російська федерація погрожує учасникам саміту миру дестабілізацією, але це не перешкодить його проведенню.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати саміт росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією, - заявив глава держави.
Він наголосив, що дані дії рф є наслідком того, що світ дав державі-терористу забагато часу.
На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз - майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль, - підкреслив президент.
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