Ще одна країна ЄС дозволила Україні бити своєю зброєю територією рф [ Редагувати ]
Україна може завдати удару по росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Uusi Suomi.
За її словами, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.
Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони.
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