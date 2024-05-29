Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном, під час яких обговорювали удари України по території росії.

Про це йдеться у заяві Умєрова у Twitter.

За словами Умєрова, під час зустрічі обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема, Сирський доповів про ситуацію на полі бою.

Міністр також поінформував американського колегу про мобілізацію та відновлення бойових бригад.

Особливу увагу приділили питанню постачання Україні систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника, - наголосив міністр.

Він додав, що вдячний американським партнерам за постійну підтримку.