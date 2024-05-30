Російські загарбники перекидають додаткові сили на двох напрямках у Херсонській області: Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму дописі на Facebook.

Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів, - зазначив він.

Сирський підкреслив, що цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.

Нагадаємо, російські війська можуть активізувати свої дії на ще одному напрямку в Харківській області, повідомив Синєгубов.