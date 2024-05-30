Сирський оцінив, чи можливий прорив на двох напрямках Харківщини [ Редагувати ]
Російські загарбники перекидають додаткові сили на двох напрямках у Херсонській області: Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму дописі на Facebook.
Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів, - зазначив він.
Сирський підкреслив, що цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.
Нагадаємо, російські війська можуть активізувати свої дії на ще одному напрямку в Харківській області, повідомив Синєгубов.
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