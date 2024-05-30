Шольц підтримує дозвіл Україні бити західною зброєю по території росії − ЗМІ [ Редагувати ]
Уряд Німеччини поступово пом'якшує свою позицію щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах на території росії.
Як повідомляє Politico, джерело, знайоме з позицією уряду ФРН, зазначило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує дозвіл на використання західної зброї по цілях на території росії, хоча деталі цього рішення залишаються невідомими.
Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією і можуть поширюватися на територію агресора". Він також додав, що точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї залишаються конфіденційними.
Гебештрайт зазначив, що заява Шольца річної давнини про "консенсус" щодо невикористання німецької зброї по території рф була правдивою на той момент, але не обов'язково стосується майбутнього.
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