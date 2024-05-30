Допомогти дружині загиблого героя. Волонтерська команда "Добробат" відновлює пошкоджений будинок Анастасії Джунківської, дружини відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського. Під час окупації Ірпеня він евакуйовував людей, розвозив продукти, виконував завдання ЗСУ. Загинув Олексій в березні 2022 року, в останні дні окупації міста-героя. Сьогодні мрія життя Олексія та Анастасії здійснюється. Про пам'ять та про тих, хто повертає надію, Роман Барашев розкаже.

Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Об'єкт на фінальній стадії завершення робіт, доопрацьовуємо по даху деякі речі й виходимо на фінал.

У будинку, який відновлюють волонтери, особлива історія. Він належить дружині Олексія Джунківського: майстра спорту з боксу міжнародного класу, дитячого тренера, який загинув у березні 22-го від куль російських "асвабадітєлєй". На порозі своєї тренувальної зали.

Анастасія Джунківська, вдова Олексія Джунківського:

Їх було троє, вони хотіли просто переховатися в цьому приміщенні, бо вже ЗСУ прийшли на зачистку міста, але він їх не пустив. Відбувся в них конфлікт, і вони його просто розстріляли. Отам на території будинку, а тіло викинули сюди.

На згадку про чоловіка в Ірпені встановлено невеличку пам'ятну дошку, неподалік від місця вбивства.

Анастасія Джунківська, вдова Олексія Джунківського:

Він допомагав місцевим, військовим, розвозив їжу, ліки, виконував якісь завдання військових. Це така була людина. Ти його побачив один раз і не можеш забути. У нього була така харизма і жага до життя. Його завжди чекали на всіх змаганнях, бо він постійно возив дітей: змагання, спаринги, його чекали і всі казали: Джунківський - зажигалочка приїхала. У нас була квартира в Ірпені своя власна, ми її продали, купили будинок, він там робив ремонт. Мені пообіцяв, що, Настюш, от зробимо будинок, зробимо ремонт і будемо з тобою вже подорожувати світом.

З ремонтом Анастасії допомагають волонтери "Добробату". Це добровольчий рух, що діє мало не від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Цю вулицю, яка колись називалась Тургенєвська, можна сміло називати Добробатівська. Ви подивіться нашу роботу, її не соромно комусь показати.

Нині добробатівці працюють у 10 областях України.

Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

10 тисяч сімей, яким ми допомогли, 85% - це вікна, дахи, швидкий ремонт.

Ми не просимо донатити на "Добробат", ми просимо донатити на ЗСУ, а ми працюємо з міжнародними партнерами. Є соціально відповідальні бізнес-партнери. Працюємо напряму з урядами країн - Бельгія, Нідерланди, Естонія.

До волонтерської бригади може приєднатися кожен охочий, каже Дмитро. Навіть, якщо жодного разу не тримав у руках молотка чи лопати.

Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Це може бути вчитель, лікар, будь-хто, у нас професійні будівельники адмініструють людей, які не мають цього фаху. У нас є сайт, де можна оформити заявку або залишити свою проблему, свій будинок, який постраждав. Ставимо в чергу.

Ларс - родом зі Швеції. Колишній моряк, зійшовши на берег, став обробляти метал, кувати. Дізнавшись про війну в Україні, зрозумів, що його місце тут.

Ларс Ферстерс, волонтер зі Швеції:

Це - жах, що робить кремль з Україною. Водночас українці - неймовірні, дуже хоробрі, я захоплююся вашим героїзмом! Я приїхав допомогти людям, чиє житло пошкоджене ворожими снарядами.

Ларс уже вдруге працює в Ірпені. Зараз виконує роботу чорнороба. Волонтер зі Швеції розповідає: на будмайданчику розуміє інших без перекладача. А от скільки грошей витрачає на благодійне турне, не зізнається.

Ларс Ферстерс, волонтер зі Швеції:

Не дуже багато. Тут я живу в аскетичних умовах. Як студент. В хостелі. Сплю на другому ярусі ліжка. Харчі здебільшого безкоштовно, обіди нам привозять соціально відповідальний бізнес. Більшість часу працюю.

Власниця будинку, який нині ремонтують добробатівці, теж волонтерить. Анастасія - активістка Фонду, що об'єднує дружин загиблих героїв. Жінка розповідає: на цей дім вони з чоловіком мали великі плани. А тому відновити оселю - її обов'язок.