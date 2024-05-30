Інкубатори, які рятують життя недоношених немовлят. 12 сучасних апаратів закупили завдяки ініціативі платформи Юнайтед24 та гурту "Творчі". І передали до лікарень по всій Україні. Збір розпочали ще під час минулорічного Євробачення. Музиканти активно закликали доєднуватися світову спільноту і донатити. Зрештою, вдалося зібрати навіть більше, аніж планували. А днями зіркові гості разом із представниками платформи відвідали одну із лікарень на Вінниччині, де функціонує кувез.

Гурт TVORCHI прямує до пологового відділення лікарні на Вінниччині. Саме тут функціонує один з інкубаторів інтенсивної терапії, який допомагає рятувати життя новонароджених.

Знаєте, це дуже знаково, тому що в наш час, коли Україна бореться за життя - боротьба має бути на всіх фронтах абсолютно. І дуже важливо, коли цю боротьбу ми починаємо з першої хвилинки за маленьке життя маленького громадянина великої країни.

Медики дякують музикантам та представникам платформи Юнайтед24 і додають: ця ініціатива врятує не одне життя передчасно народжених малят.

Олена Паламар, завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення:

Річ у тому, що у нас був кувез. Старий. Це для нас великий подарунок. Останнє покоління. Ні для кого не секрет, що за останні роки в Україні значно зменшилася народжуваність. І ми підпадаємо під ту статистику.

До того ж через війну в Україні зросла кількість передчасно народжених дітей. І такі "поспішайки" потребують спеціальної допомоги. Саме тому Юнайтед24 разом із зірковим дуетом розпочали збір коштів для закупівлі інкубаторів інтенсивної терапії.

Під час минулорічного Євробачення TVORCHI закликали підтримати збір коштів на 10 інкубаторів. Щоб привернути максимальну увагу до своєї ініціативи, команда вдалася до креативу.

Андрій Гуцуляк, саунд-продюсер гурту TVORCHI:

Ми придумали вдіти на зелений хідник костюми. Червоно-чорного кольору, де були написані реальні імена дітей, які народилися під час війни. Тому що жінки відчувають великий стрес. Бо обстріли. Через це передчасно народжують дітей. І ці діти народжуються слабкими. В них слабкі серця.

Завдяки українській та міжнародній підтримці, організатори змогли придбати 12 інкубаторів. Усі вони вже функціонують у різних лікарнях України. Зокрема, і на Вінниччині.

Валентин Полупанов, дитячий анестезіолог-реаніматолог:

Перша дитинка, яка випробувала цей кувез - це була дитинка 1 кілограм і 350 грамів. Це була дуже мала маса тіла. Вона родилася екстрено. І ми одразу відчули всі переваги безпосередньо цього кувезу. Найголовніше, що в кувезі все підлаштовує дитинку до тих умов, які в неї були до цього.

Апарат має необхідні параметри концентрації кисню, регулює рівень вологості та температуру, тишу та освітлення. Обладнання здатне цілодобово моніторити життєві показники немовляти.

Валентин Полупанов, дитячий анестезіолог-реаніматолог:

Також апарат дає змогу важити безпосередньо дитину, не витягуючи з кувеза, ні температурної втрати для дитинки. І це не було стресом. Тому що для новонароджених, особливо недоношених, будь-яка зміна клімату і будь-яка зміна взагалі - це стрес.

Історії врятованих малят організатори детально нотують на сайті. І разом із зірковим гуртом дякують усім, хто донатив та допомагав.

Джефрі Кенні, вокаліст гурту TVORCHI:

Дякуємо усім українцям та небайдужим людям за те, що підтримали ініціативу та донатили. Разом - ми сила. Дякуємо всім.

Олена Верлан-Кульшенко, головний лікар: