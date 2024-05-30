Майже 3400 обстрілів позицій за добу: речник ОСУВ "Хортиця" про інтенсивність бойових дій [ Редагувати ]
У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів про оперативну ситуацію у своїй зоні відповідальності та зазначив, яка там інтенсивність бойових дій, як діє ворог.
Наразі ситуація в районі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" складна, проте контрольована підрозділами Збройних сил України та Сил оборони.
"Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень з противником, саме в нашій зоні відповідальності вже було проведено ворогом 97 бойових зіткнень. На ранок ворог провів нових 26 бойових зіткнень і тут можна сказати, що ворожа армія не полишає спроб і продовжує вести обстріли позиції наших захисників. Лише за поточну добу було зафіксовано майже 500 обстрілів з артилерії, мінометів, різних обстрілів. Також ворог за минулу добу здійснив майже 3400 обстрілів позицій наших захисників", - сказав він.
В нашому районі відповідальності ворог завдав 56 авіаударів, скинувши при цьому 92 керованих авіаційних бомб. По всій лінії фронту ворог здійснив якраз 58 авіаударів, скинувши 94 керованих авіаційних бомби, а також здійснивши понад 290 ударів дронами-камікадзе.
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