У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУВ "Хортиця" ​Назар Волошин розповів про оперативну ситуацію у своїй зоні відповідальності та зазначив, яка там інтенсивність бойових дій, як діє ворог.

Наразі ситуація в районі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" складна, проте контрольована підрозділами Збройних сил України та Сил оборони.

"Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень з противником, саме в нашій зоні відповідальності вже було проведено ворогом 97 бойових зіткнень. На ранок ворог провів нових 26 бойових зіткнень і тут можна сказати, що ворожа армія не полишає спроб і продовжує вести обстріли позиції наших захисників. Лише за поточну добу було зафіксовано майже 500 обстрілів з артилерії, мінометів, різних обстрілів. Також ворог за минулу добу здійснив майже 3400 обстрілів позицій наших захисників", - сказав він.