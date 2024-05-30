Урятувати рядового воїна. І бажано - якнайшвидше та з найменшим ризиком. У цьому можуть допомогти роботизовані системи та бронетехніка. Їхнє значення на полі бою важко переоцінити. І Україна може самотужки виробляти такий продукт. Упевнився наш Анатолій Журавльов. Він побував на демонстраційних випробуваннях техніки для медичної евакуації.

Українські проєкти в дії. Виробники на практиці показують, як наземний роботизований комплекс може евакуйовувати поранених воїнів з поля бою.

Євген, представник компанії-виробника:

У гусеничної техніки більша прохідність, вона долає як сніг, так і грязь, пісок. Це у нас друга розробка, перша була безпосередньо - ноші. Потрібно було щось для евакуації, бо дуже багато поранених. Не могли вивезти з поля бою, бо коли виходить за пораненим 6 бійців, то ціль номер один.

За останній рік у розвитку наземних безпілотників в Україні неабиякий поступ. На передовій вони виконують і логістичні функції, зокрема, доправлення вантажів, і медичні.

Євген, представник компанії-виробника:

Може поїхати на 5 кілометрів, виконати місію, повернутися. І запас ходу у нього, виходить - навантаження 300 кілограмів, важить сам 175 кілограмів, безпосередньо запас ходу на одній батареї 3,5 години. Можна поставити додаткові батареї - це буде 10 годин працювати.

Є у команді й молоді розробники. Єлисею всього 14 років, але з технікою він уже на "ти".

Єлисей, розробник:

Вони повинні бути антивандальні. Наприклад, ось ручка, щоб легко проносити. Сам він доволі легкий як для акумулятора. І з легкістю вставляємо.

Загалом у тестуваннях представлені дев'ять виробів від українських компаній. Сім наземних роботизованих платформ і два зразки автомобільної техніки.

Дмитро, представник компанії-виробника:

Це повнопривідний автомобіль з доволі непоганою прохідністю і випробуваний на полігонах неодноразово. Ми отримуємо зворотній зв'язок від наших військових. Вони нам пишуть або звертаються до нас телефоном, немає значення, реагуємо і вносимо зміни.

Мета випробувань - привернути увагу до медичної евакуації в зоні бойових дій. А ще заохотити країни-партнери до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI.

Андрій Лебеденко, заступник Головнокомандувача ЗСУ:

У сьогоднішній війні медична евакуація без сучасних засобів роботизованих, які дозволяють зменшити час надання кваліфікованої допомоги особовому складу, який отримує поранення на полі бою - вкрай актуальна і важлива. Тому Збройні сили постійно в пошуку цих технічних рішень.

У Мінстратегпромі зазначають: в умовах обмеженого фінансування потрібно шукати нові способи для залучення додаткових коштів на придбання техніки. Тож урядовці вирішили продемонструвати її можливості закордонним гостям.

Анна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості:

Уся ця техніка виконувалася з урахуванням побажань наших військових. І відповідно ніхто не зробить краще техніку для українського війська, ніж Україна. І відповідно ця техніка, яка вже є адаптована до їхніх потреб, могла б вже відзавтра працювати на передовій. Тому ми й звертаємося за допомогою: допомогти нам законтрактувати, щоб ця техніка рятувала життя наших військових, а часом, на жаль, і цивільних.

На появу нової техніки сподіваються й наші захисники. Тим паче, що вона вже позитивно показала себе. Особливо, наземні безпілотники.

Денис Махно, начальник медичного пункту 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади: