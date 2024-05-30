У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" кореспондентка Тетяна Логунова розповіла деталі про зустріч міністрів закордонних справ держав НАТО з місця подій.

Саміт міністрів закордонних справ країн-членів НАТО стартує за кілька годин. Ця зустріч неформальна, утім попри такий формат, у край важливо для усього альянс, який готується до ювілейного саміту у Вашингтоні.

"Власне проводити такі неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країни НАТО домовилися відносно недавно, 3 роки тому, щоб головні дипломати Альянсу мали змогу без офіціозу узгодити позиції з ключових питань та підготувати рішення для лідерів", - сказала вона.