42% військовослужбовців після повернення з фронту планують змінити роботу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

"У нас є невелике дослідження, тому що масштабного не було, але воно дає певне розуміння. 42% хлопців, які воюють, які після війни повернуться, планують змінити роботу. 42 відсотки. І тут виникає питання чим вони будуть займатися, тобто питання професійної орієнтації. І тут особливо важливо, коли йде процес реабілітації, показати їм, які є можливості: які є професії, які є кваліфікації, де їх можна отримати, як відкрити власну справу...

Вік тих, хто воює - у середньому 40-45 років. Це людина, яка має освіту, має сім'ю, працювала або змінила не одну професію, пройшла тягар війни, побачила в очі смерть, побачила рани, поховала не одного побратима... Чесно кажучи, я не знаю чим вона буде займатися. Але показати їй можливості, показати де ти міг бути, що зробити, ким ти міг працювати. Думаю, тут повинна включитися держава, щоб показати їм всі можливості і надати економічну підтримку", - розповів Олексій Мірошниченко.